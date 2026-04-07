A tarde desta terça-feira (7) foi marcada por uma mudança repentina no tempo em São José dos Campos. Por volta das 17h, horário em que muitos moradores se preparavam para deixar o trabalho, o cenário já era outro: o céu ficou completamente fechado, com nuvens densas e carregadas.

A alteração nas condições climáticas chamou a atenção principalmente nas regiões norte e sul da cidade, onde a formação das nuvens foi mais intensa. Motoristas que circulavam pelas principais vias também relataram a mudança brusca na visibilidade e no aspecto do céu, que rapidamente passou de parcialmente nublado para encoberto.

De acordo com os alertas meteorológicos, há previsão de chuva forte para o município nas próximas horas. Diante desse cenário, a recomendação é de atenção redobrada, tanto para quem está no trânsito quanto para moradores em áreas mais vulneráveis a alagamentos.