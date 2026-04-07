Empresa brasileira de tecnologia aplicada à construção civil, a Nexiqon inaugurou em março sua primeira fábrica na região leste de São José dos Campos. A previsão é de faturamento de R$ 100 milhões no primeiro ano de operação e de até 120 novos empregos diretos.

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A unidade ocupa uma área de 3,2 mil metros quadrados e terá capacidade para produzir 238 mil m² mensais de telhas, painéis e pisos para áreas úmidas, a partir de resíduos industriais de difícil reciclagem, como filmes aluminizados usados em blisters de medicamentos e tubos de pasta de dente, além de areia de fundição e rejeitos de minério de ferro.