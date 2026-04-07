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ATÉ 120 VAGAS

Nexiqon em São José: veja como concorrer a uma vaga de emprego

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Nexiqon inaugurou em março sua primeira fábrica na região leste de São José
Nexiqon inaugurou em março sua primeira fábrica na região leste de São José

Empresa brasileira de tecnologia aplicada à construção civil, a Nexiqon inaugurou em março sua primeira fábrica na região leste de São José dos Campos. A previsão é de faturamento de R$ 100 milhões no primeiro ano de operação e de até 120 novos empregos diretos.

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A unidade ocupa uma área de 3,2 mil metros quadrados e terá capacidade para produzir 238 mil m² mensais de telhas, painéis e pisos para áreas úmidas, a partir de resíduos industriais de difícil reciclagem, como filmes aluminizados usados em blisters de medicamentos e tubos de pasta de dente, além de areia de fundição e rejeitos de minério de ferro.

Segundo a Nexiqon, a operação começa com cerca de 40 trabalhadores, com potencial de expansão para aproximadamente 120 profissionais à medida que a produção alcance sua capacidade máxima.

A empresa informou que, entre as oportunidades previstas, estão vagas para auxiliar de produção, além de posições administrativas nas áreas de vendas, logística, supply chain, administração e finanças.

Os currículos podem ser enviados diretamente para vagas@nexiqon.com.br

Inovação tecnológica

Instalada em um complexo industrial que também abriga a Ericsson, a nova fábrica reforça o papel de São José dos Campos como polo estratégico de inovação tecnológica e desenvolvimento industrial.

Ao transformar resíduos industriais em insumos para a construção civil, a Nexiqon atua em dois gargalos estruturais da economia.

De um lado, atende setores como o farmacêutico, alimentício e de higiene e beleza, grandes geradores de embalagens complexas. De outro, contribui para reduzir o impacto ambiental da construção civil, responsável por cerca de 40% das emissões globais de CO².

Com a incorporação desses materiais ao processo produtivo, a empresa estima, mesmo em um cenário conservador, utilizar cerca de 43 milhões de quilos de resíduos nos próximos dois anos, reduzindo passivos ambientais e a dependência de matérias-primas virgens.

Mercado

A empresa aposta em desempenho técnico, eficiência energética e competitividade de custos para conquistar espaço em um mercado cada vez mais pressionado por inovação e descarbonização.

“Nossos produtos não são apenas uma alternativa sustentável, mas uma solução superior em qualidade e desempenho”, afirma o CEO da empresa, Jaderson Yelisetty.

“As telhas oferecem maior impermeabilidade e melhor isolamento térmico, reduzindo a temperatura interna das edificações e, consequentemente, o consumo de energia com climatização. Além disso, apresentam alta resistência mecânica e ao fogo”, completou.

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