O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão em situação de “atenção” para chuvas fortes nessa semana, de acordo com avaliação da Defesa Civil do Estado.

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Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta chance de chuvas persistentes entre 8 e 10 de abril, em função da passagem de uma frente fria pelo Sudeste.