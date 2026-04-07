O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão em situação de “atenção” para chuvas fortes nessa semana, de acordo com avaliação da Defesa Civil do Estado.
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Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta chance de chuvas persistentes entre 8 e 10 de abril, em função da passagem de uma frente fria pelo Sudeste.
A região do Vale do Paraíba, além do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e centro-sul do Espírito Santo, podem apresentar acumulados de chuva acima de 50 mm, pontualmente podendo superar os 100 mm, entre os dias 9 e 10 de abril.
Previsão para as cidades
Para São José dos Campos, nessa quarta-feira (8), o Inmet prevê dia de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite. A temperatura varia entre 18ºC e 32ºC. A condição se mantém praticamente até sexta-feira (10).
Taubaté tem previsão semelhante, com sol, nuvens e chance de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com a temperatura variando entre 20ºC e 34ºC.
No Litoral Norte, a condição é de muitas nuvens e chance de pancadas de chuva e trovoadas, com a temperatura chegando a 38ºC.