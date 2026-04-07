Uma jovem de 20 anos e o namorado dela, de 18, foram presos na segunda-feira (6) no Paraná, suspeitos de planejar e executar o assassinato de Luciana Oliveira, de 54 anos, avó da jovem. O crime teria sido motivado pela reprovação da vítima ao relacionamento do casal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, Luciana considerava o rapaz uma má influência e frequentemente discutia com a neta por causa do namoro. As divergências teriam evoluído para um plano criminoso, que, segundo as investigações, foi articulado pelos dois suspeitos.