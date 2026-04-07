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VIOLÊNCIA EM FAMÍLIA

Neta e namorado matam avó contra romance proibido

Por Da redação | Paraná
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Luciana Oliveira
Luciana Oliveira

Uma jovem de 20 anos e o namorado dela, de 18, foram presos na segunda-feira (6) no Paraná, suspeitos de planejar e executar o assassinato de Luciana Oliveira, de 54 anos, avó da jovem. O crime teria sido motivado pela reprovação da vítima ao relacionamento do casal.

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De acordo com a Polícia Civil do Paraná, Luciana considerava o rapaz uma má influência e frequentemente discutia com a neta por causa do namoro. As divergências teriam evoluído para um plano criminoso, que, segundo as investigações, foi articulado pelos dois suspeitos.

Ainda conforme a polícia, a jovem teria prometido dinheiro e um carro ao namorado como forma de pagamento pela execução do crime. Luciana foi atacada com golpes de martelo na sala da própria casa.

Durante a agressão, um neto da vítima, de apenas 10 anos, tentou impedir o ataque. Armado com uma faca de cozinha, o menino reagiu para defender a avó, mas não conseguiu evitar o desfecho fatal.

A investigação também apura a suspeita de que o casal planejava matar o companheiro de Luciana. Essa possível motivação adicional ainda está sendo analisada pelas autoridades.

Os dois permanecem à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.

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