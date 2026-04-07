07 de abril de 2026
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PARA 38 FUNCIONÁRIOS

Ação contesta pagamento de adicionais na Câmara de Taubaté

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Na ação, PGJ aponta ser inconstitucional o trecho da lei que prevê pagamento de adicionais de risco de vida e de risco à saúde para cinco cargos da Câmara; decisão pode afetar 38 funcionários
Na ação, PGJ aponta ser inconstitucional o trecho da lei que prevê pagamento de adicionais de risco de vida e de risco à saúde para cinco cargos da Câmara; decisão pode afetar 38 funcionários

A PGJ (Procuradoria Geral de Justiça), que representa o Ministério Público perante o Tribunal de Justiça, ajuizou uma ação em que aponta ser inconstitucional o pagamento de adicionais de risco de morte e de risco à saúde para cinco cargos da Câmara de Taubaté.

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Na ação, a PGJ argumenta que os adicionais foram criados entre 2016 e 2025 de forma genérica e sem a indicação de situação extraordinária para justificá-los, o que ofenderia os princípios da moralidade, da razoabilidade, da finalidade e do interesse público.

A ação será analisada pelo Órgão Especial do TJ, que é composto por 25 desembargadores. Ainda não há data marcada para o julgamento. Questionada pela reportagem, a Câmara se limitou a afirmar que "não foi notificada até o momento, mas irá apresentar defesa oportunamente".

Adicionais.

Segundo a legislação municipal, três cargos da Câmara recebem adicional de risco de morte: segurança (acréscimo de 30% no salário), motorista (10%) e auxiliar legislativo de zeladoria (10%).

Já o adicional de risco à saúde é pago para dois cargos: gráfico (10%) e copeiro (10%).

Segundo dados do Portal da Transparência da Câmara, 38 funcionários de carreira ocupam esses cargos atualmente, sendo 16 seguranças, 20 motoristas, 1 auxiliar de zeladoria e 1 gráfico. O cargo de copeiro não está preenchido.

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