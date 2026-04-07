A Prefeitura de São José dos Campos abriu inscrições para processo seletivo, na modalidade de prova online, visando o preenchimento de vagas de estágio presencial remunerado (de 4h ou 6h) e formação de cadastro de reserva.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As inscrições e as provas devem ser feitas pelo site do CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) até o dia 15 de abril, por meio do link (clique aqui). Não serão aceitas outras formas de inscrição.
Podem participar do processo seletivo alunos regularmente matriculados em cursos de ensino médio, de técnico em Administração e de superiores em Administração, Engenharia Civil e Pedagogia (todos a partir do 1º semestre).
Candidatos que não têm acesso à internet podem utilizar gratuitamente computadores públicos nos seguintes locais:
Região Leste: Avenida Carlos Alberto Andrade e Silva, 475, Parque Nova Esperança; Rua Juvenal dos Santos, 15, Galo Branco (Eugênio de Melo).
Região Norte: Rua Alziro Lebrão, Alto da Ponte.
Região Oeste: Rua Henrique Jorge Guedes, 57, Jardim das Indústrias.
Região Sul: Rua Gaudêncio Martins Neto, 281, Dom Pedro I; Rua Ana Benedicta Dias Pedrosa, 188, Interlagos.
Bolsas
Os estagiários de nível superior receberão bolsa-auxílio de R$ 1.093,37 (para jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais) ou R$ 728,92 (para jornada de 4 horas diárias e 20 horas semanais).
Para os estagiários de nível técnico e médio, a bolsa-auxílio será de R$ 759,31 (jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais) ou R$ 506,19 (jornada de 4 horas diárias e 20 horas semanais).
Além do auxílio-transporte, também será concedido ticket alimentação de R$ 24,00/dia (jornada de 6 horas/dia) e R$ 16,50/dia (jornada de 4 horas/dia).