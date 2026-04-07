A Prefeitura de São José dos Campos abriu inscrições para processo seletivo, na modalidade de prova online, visando o preenchimento de vagas de estágio presencial remunerado (de 4h ou 6h) e formação de cadastro de reserva.

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As inscrições e as provas devem ser feitas pelo site do CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) até o dia 15 de abril, por meio do link (clique aqui). Não serão aceitas outras formas de inscrição.