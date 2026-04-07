A Nexiqon, empresa brasileira de tecnologia aplicada à construção civil, inaugurou em março sua primeira fábrica na região leste de São José dos Campos.

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Com faturamento estimado em R$ 100 milhões no primeiro ano de operação e previsão de até 120 novos empregos diretos, a unidade ocupa uma área de 3,2 mil metros quadrados e terá capacidade para produzir 238 mil m² mensais de telhas, painéis e pisos para áreas úmidas.