A Nexiqon, empresa brasileira de tecnologia aplicada à construção civil, inaugurou em março sua primeira fábrica na região leste de São José dos Campos.
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Com faturamento estimado em R$ 100 milhões no primeiro ano de operação e previsão de até 120 novos empregos diretos, a unidade ocupa uma área de 3,2 mil metros quadrados e terá capacidade para produzir 238 mil m² mensais de telhas, painéis e pisos para áreas úmidas.
Os produtos são fabricados a partir de resíduos industriais de difícil reciclagem, como filmes aluminizados usados em blísteres de medicamentos e tubos de pasta de dente, além de areia de fundição e rejeitos de minério de ferro.
Inovação tecnológica
Instalada em um complexo industrial que também abriga a Ericsson, a nova fábrica reforça o papel de São José dos Campos como polo estratégico de inovação tecnológica e desenvolvimento industrial.
Segundo a Nexiqon, a operação começa com cerca de 40 colaboradores, com potencial de expansão para aproximadamente 120 profissionais à medida que a produção alcance sua capacidade máxima.
Ao transformar resíduos industriais em insumos para a construção civil, a Nexiqon atua em dois gargalos estruturais da economia.
De um lado, atende setores como o farmacêutico, alimentício e de higiene e beleza, grandes geradores de embalagens complexas. De outro, contribui para reduzir o impacto ambiental da construção civil, responsável por cerca de 40% das emissões globais de CO?.
Com a incorporação desses materiais ao processo produtivo, a empresa estima, mesmo em um cenário conservador, utilizar cerca de 43 milhões de quilos de resíduos nos próximos dois anos, reduzindo passivos ambientais e a dependência de matérias-primas virgens.
Com 3,4 mil metros quadrados, a unidade terá capacidade para produzir 216 mil m² por mês de telhas, painéis e pisos para áreas úmidas a partir de resíduos industriais de difícil reciclagem, como filmes aluminizados usados em blisters de medicamentos e tubos de pasta de dente, além de areia de fundição e rejeitos de minério de ferro.
Inovação
A empresa aposta em desempenho técnico, eficiência energética e competitividade de custos para conquistar espaço em um mercado cada vez mais pressionado por inovação e descarbonização.
“Nossos produtos não são apenas uma alternativa sustentável, mas uma solução superior em qualidade e desempenho”, afirma o CEO da empresa, Jaderson Yelisetty.
“As telhas oferecem maior impermeabilidade e melhor isolamento térmico, reduzindo a temperatura interna das edificações e, consequentemente, o consumo de energia com climatização. Além disso, apresentam alta resistência mecânica e ao fogo”, completou.