O MPT (Ministério Público do Trabalho) realizará, na próxima segunda-feira (13), às 17h, a solenidade oficial de inauguração de sua sede definitiva em São José dos Campos, que atende todas as 39 cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte.

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O evento contará com a presença do procurador-geral do Trabalho, Glaucio Araújo de Oliveira, além de autoridades locais. A cerimônia simboliza a conclusão de um ciclo de estruturação física da regional que atua no interior paulista, que agora passa a operar em instalações próprias.