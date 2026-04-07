Vídeo obtido por OVALE mostra um ladrão furtando a moto de um vigilante de 23 anos na região leste de São José dos Campos. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (7) na rua Barroso, no bairro Bom Retiro, segundo o boletim de ocorrência.

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A imagem mostra o criminoso passando pela rua onde a moto está estacionada, no horário de 1h05. Dois minutos depois, ele volta e passa novamente pela rua e vai até a moto, conseguindo tirar o veículo e empurrá-lo pela via, fugindo em seguida.