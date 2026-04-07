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CRIME NA MADRUGADA

Vídeo mostra ladrão furtando moto de vigilante em São José; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ladrão foi filmado por câmeras de segurança levando a moto do vigilante
Ladrão foi filmado por câmeras de segurança levando a moto do vigilante

Vídeo obtido por OVALE mostra um ladrão furtando a moto de um vigilante de 23 anos na região leste de São José dos Campos. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (7) na rua Barroso, no bairro Bom Retiro, segundo o boletim de ocorrência.

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A imagem mostra o criminoso passando pela rua onde a moto está estacionada, no horário de 1h05. Dois minutos depois, ele volta e passa novamente pela rua e vai até a moto, conseguindo tirar o veículo e empurrá-lo pela via, fugindo em seguida.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência na Polícia Civil. A moto furtada é uma Yamaha Factor YBR125 K, fabricada em 2011, da cor preta. A placa é EXC 7111. O vigilante usa o veículo para trabalhar.

O boletim de ocorrência será encaminhado ao 3º Distrito Policial de São José dos Campos para a continuidade da investigação.

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