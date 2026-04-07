Após encontrar mensagens em celular, uma mulher deu facadas no marido dentro de um caminhão em Jacareí. O crime aconteceu na segunda-feira (6). O motorista, de 32 anos, foi ferido pela mulher, de 36 anos, com golpes no peito, pescoço e mãos, após a esposa achar conversas no celular, segundo o boletim de ocorrência.

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O caso foi registrado no acesso marginal da rodovia Presidente Dutra, na altura do km 159. Segundo o BO, o motorista estava dentro do caminhão quando a mulher passou a mexer no aparelho celular dele e encontrou conversas mantidas com uma terceira pessoa.