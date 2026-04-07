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DENTRO DE CAMINHÃO

Após mensagens em celular, mulher dá facadas em marido em Jacareí

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Crime foi registrado no acesso marginal da rodovia Presidente Dutra
Crime foi registrado no acesso marginal da rodovia Presidente Dutra

Após encontrar mensagens em celular, uma mulher deu facadas no marido dentro de um caminhão em Jacareí. O crime aconteceu na segunda-feira (6). O motorista, de 32 anos, foi ferido pela mulher, de 36 anos, com golpes no peito, pescoço e mãos, após a esposa achar conversas no celular, segundo o boletim de ocorrência.

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O caso foi registrado no acesso marginal da rodovia Presidente Dutra, na altura do km 159. Segundo o BO, o motorista estava dentro do caminhão quando a mulher passou a mexer no aparelho celular dele e encontrou conversas mantidas com uma terceira pessoa.

O boletim informa que, para cessar as agressões, o marido conseguiu conter a mulher contra a cabine do caminhão, tomou a faca e saiu do veículo. Depois, pediu ajuda a um frentista, que acionou a polícia e o resgate.

Os dois foram socorridos à Santa Casa e permaneceram em observação médica. A autoridade policial registrou o caso, em análise inicial, como lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica contra homem.

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