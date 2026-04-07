Ao propor a chamada reforma administrativa na Prefeitura de Taubaté, o governo Sérgio Victor (Novo) optou por ampliar o número de cargos comissionados que recebem os maiores salários e por reduzir o número de comissionados que ganham menores vencimentos.

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O levantamento foi feito pela reportagem comparando a atual estrutura da Prefeitura, que tem 174 cargos comissionados (dos quais 130 foram considerados inconstitucionais pela Justiça e serão considerados extintos a partir de 20 de maio), com a estrutura proposta por Sérgio, que teria 152 cargos comissionados.