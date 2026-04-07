Um ataque com faca deixou duas pessoas feridas na segunda-feira (6), no bairro Chácara do Moinho, em Cachoeira Paulista. Moradores contiveram o suspeito até a chegada da polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, um homem de 47 anos atingiu uma mulher de 43 anos com um golpe na testa. Em seguida, ele pegou outra faca dentro da residência e feriu um homem de 59 anos na orelha esquerda. Logo depois, vizinhos intervieram e impediram novas agressões.