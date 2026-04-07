Um ataque com faca deixou duas pessoas feridas na segunda-feira (6), no bairro Chácara do Moinho, em Cachoeira Paulista. Moradores contiveram o suspeito até a chegada da polícia.
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Segundo o boletim de ocorrência, um homem de 47 anos atingiu uma mulher de 43 anos com um golpe na testa. Em seguida, ele pegou outra faca dentro da residência e feriu um homem de 59 anos na orelha esquerda. Logo depois, vizinhos intervieram e impediram novas agressões.
De acordo com a polícia, o suspeito apresentava escoriações pelo corpo após a contenção feita por moradores. Além disso, ele estava bastante exaltado durante a abordagem.
Ainda segundo o registro, o homem fazia acompanhamento psiquiátrico e havia saído recentemente da Santa Casa de Cachoeira Paulista enquanto aguardava vaga para internação.
As vítimas receberam atendimento médico no pronto-socorro da cidade. Os ferimentos foram considerados leves e ambas permaneceram em observação. Durante a ocorrência, policiais também apreenderam as duas facas usadas no ataque.
O caso foi registrado como lesão corporal e encaminhado ao delegado responsável. As vítimas foram orientadas sobre o prazo legal de seis meses para eventual representação criminal contra o autor.