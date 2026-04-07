Caso a Câmara de Taubaté aprove o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que visa criar 68 cargos de carreira, que são aqueles preenchidos via concurso público, a despesa com folha de pagamento da administração municipal irá aumentar R$ 7 milhões por ano.

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A proposta, protocolada no Legislativo no fim de março, visa criar 40 cargos de executivo público (sendo 12 de gestor público, 10 de economista, 10 de contador e 8 da área jurídica), 8 de analista de recursos humanos, 6 de fiscal técnico de edificações, 11 de engenheiro civil e 3 de arquiteto.