A ampliação temporária do número de equipes que atuam nos serviços de zeladoria urbana em Taubaté, que foi anunciada pela Prefeitura no fim de março, irá custar R$ 2,349 milhões ao município ao longo de três meses.
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Embora temporária, essa é a primeira ampliação do custo do contrato com a EcoTaubaté desde agosto de 2023, quando o governo do então prefeito José Saud (PP) reduziu o valor da despesa mensal de R$ 9,114 milhões para R$ 5,589 milhões. A medida, tomada em meio a uma grave crise financeira na Prefeitura, resultou na demissão de 180 funcionários da empresa na época e afetou uma série de serviços, como coleta seletiva, poda de árvores, varrição e roçada.
Agora, com a ampliação ocorrida em março e que será válida por três meses, o custo mensal passará para R$ 6,372 milhões no período, um acréscimo de R$ 783 mil por mês.
Ampliação.
No mês passado, a Prefeitura anunciou a ampliação temporária do número de equipes que atuam nos serviços de zeladoria urbana, que passaram de 15 para 21. Esses funcionários da EcoTaubaté são responsáveis por ações como capina, roçada e limpeza nas vias públicas.
"O aditamento do contrato tem como objetivo reforçar os serviços de limpeza urbana e zeladoria. O período atual, marcado por maior volume de chuvas, provoca crescimento acelerado da vegetação, o que aumenta significativamente a demanda por roçada e manutenção de áreas públicas, como vias, praças e canteiros. Diante desse cenário, foi necessário ampliar a capacidade operacional das equipes para buscar a continuidade e reforçar os serviços, preservar a limpeza urbana e contribuir também para ações de saúde pública", afirmou a Prefeitura.
A reportagem também questionou se há alguma previsão de retomada integral do contrato, com o restabelecimento de todos os serviços que eram realizados antes do corte em agosto de 2023. "Estão sendo realizados os estudos necessários para verificar o impacto financeiro, visando a adequação de aditamento contratual para o restabelecimento dos serviços previstos no contrato inicial", respondeu a Prefeitura.