A ampliação temporária do número de equipes que atuam nos serviços de zeladoria urbana em Taubaté, que foi anunciada pela Prefeitura no fim de março, irá custar R$ 2,349 milhões ao município ao longo de três meses.

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Embora temporária, essa é a primeira ampliação do custo do contrato com a EcoTaubaté desde agosto de 2023, quando o governo do então prefeito José Saud (PP) reduziu o valor da despesa mensal de R$ 9,114 milhões para R$ 5,589 milhões. A medida, tomada em meio a uma grave crise financeira na Prefeitura, resultou na demissão de 180 funcionários da empresa na época e afetou uma série de serviços, como coleta seletiva, poda de árvores, varrição e roçada.