08 de abril de 2026
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OPORTUNIDADE

Santuário Nacional tem 48 vagas de emprego em Aparecida; CONFIRA

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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O Santuário Nacional de Aparecida está com 48 vagas de emprego abertas para atuação presencial.

As oportunidades incluem contratações no regime CLT, além de vagas destinadas a estágio em diferentes áreas.

Vagas

Entre os destaques estão posições como engenheiro de obras, analista financeiro, analista de logística Jr. e assistente de recursos humanos.

Na área de comunicação e mídia, há vagas para editor de mídia audiovisual, assistente de mídias digitais, sonoplasta e assistente de produção na TV Aparecida.

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Também há oportunidades voltadas ao setor de atendimento e serviços, como atendente pastoral, auxiliar de atendimento, agente de estacionamento, vigilante e auxiliar de serviços gerais.

Na área de hotelaria e turismo, vinculada à rede de hotéis do Santuário, contrata-se para as funções de auxiliar de restaurante e bar, ajudante de cozinha, doceiro, steward, recepcionista e supervisor de governança.

Estágio

Para estudantes, o Santuário oferece vagas de estágio nas áreas de eletrônica, mecatrônica, contabilidade, jornalismo, produção e operações na TV Aparecida.

Como se candidatar

Para participar da seleção, interessados devem se cadastrar na plataforma oficial de contratação, acessar a descrição das vagas e enviar a candidatura. Clique aqui para se cadastrar.

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