O Santuário Nacional de Aparecida está com 48 vagas de emprego abertas para atuação presencial.

As oportunidades incluem contratações no regime CLT, além de vagas destinadas a estágio em diferentes áreas.

Vagas

Entre os destaques estão posições como engenheiro de obras, analista financeiro, analista de logística Jr. e assistente de recursos humanos.