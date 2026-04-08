O Santuário Nacional de Aparecida está com 48 vagas de emprego abertas para atuação presencial.
As oportunidades incluem contratações no regime CLT, além de vagas destinadas a estágio em diferentes áreas.
Vagas
Entre os destaques estão posições como engenheiro de obras, analista financeiro, analista de logística Jr. e assistente de recursos humanos.
Na área de comunicação e mídia, há vagas para editor de mídia audiovisual, assistente de mídias digitais, sonoplasta e assistente de produção na TV Aparecida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Também há oportunidades voltadas ao setor de atendimento e serviços, como atendente pastoral, auxiliar de atendimento, agente de estacionamento, vigilante e auxiliar de serviços gerais.
Na área de hotelaria e turismo, vinculada à rede de hotéis do Santuário, contrata-se para as funções de auxiliar de restaurante e bar, ajudante de cozinha, doceiro, steward, recepcionista e supervisor de governança.
Estágio
Para estudantes, o Santuário oferece vagas de estágio nas áreas de eletrônica, mecatrônica, contabilidade, jornalismo, produção e operações na TV Aparecida.
Como se candidatar
Para participar da seleção, interessados devem se cadastrar na plataforma oficial de contratação, acessar a descrição das vagas e enviar a candidatura. Clique aqui para se cadastrar.