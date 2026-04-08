O governo federal anunciou a criação do salário-paternidade e a ampliação progressiva da licença-paternidade no Brasil, que passará dos atuais cinco dias para até 20 dias em 2029.

A medida, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira (1º), regulamenta o benefício como auxílio previdenciário e garante estabilidade no emprego aos trabalhadores. Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2027.

Mudança e cronograma

O salário-paternidade será custeado pela Previdência Social, garantindo a remuneração do profissional durante o afastamento. A mudança segue o modelo do salário-maternidade, desonerando as empresas e trazendo segurança jurídica.