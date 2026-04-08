08 de abril de 2026
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BENEFÍCIOS

Governo cria salário-paternidade e amplia licença para pais

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik
Imagem ilustrativa
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O governo federal anunciou a criação do salário-paternidade e a ampliação progressiva da licença-paternidade no Brasil, que passará dos atuais cinco dias para até 20 dias em 2029.

A medida, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira (1º), regulamenta o benefício como auxílio previdenciário e garante estabilidade no emprego aos trabalhadores. Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2027.

Mudança e cronograma

O salário-paternidade será custeado pela Previdência Social, garantindo a remuneração do profissional durante o afastamento. A mudança segue o modelo do salário-maternidade, desonerando as empresas e trazendo segurança jurídica.

A licença de afastamento ao nascimento de filhos será de 20 dias com implantação gradual a partir de 2027:

  • 2027: Aumento para 10 dias;
  • 2028: Aumento para 15 dias;
  • 2029: período máximo de 20 dias.

Direitos 

Além da estabilidade laboral durante o período da licença, a lei prevê o direito ao benefício em casos de adoção ou guarda judicial, internação da mãe ou da criação no pós-parto e também garante a oferta a pais solos.

Objetivo social

A proposta busca corrigir uma defasagem histórica na legislação brasileira e incentivar a divisão equitativa das responsabilidades familiares.

Segundo a justificativa do projeto, a presença do pai nos primeiros dias de vida é fundamental para o desenvolvimento infantil e para a promoção da igualdade de gênero no mercado de trabalho.

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