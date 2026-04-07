O pai acusado de arremessar um bebê de 3 meses ao chão foi preso em flagrante na cidade de Canas, no Vale do Paraíba. O caso foi registrado pela Polícia Civil na manhã de sábado (5).
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De acordo com a ocorrência, a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada para atender uma ocorrência em andamento no pronto-socorro municipal. No local, a equipe recebeu a informação de que a avó materna de um bebê de 3 meses relatou que o pai, de 27 anos, teria arremessado a criança ao solo.
Ainda segundo o boletim, o homem chegou depois à unidade de saúde com o bebê no colo e em estado de agitação. A criança, conforme o documento, estava visivelmente sonolenta, foi atendida de forma imediata e permaneceu em observação médica.
O BO informa que a avó materna e o irmão mais velho da criança relataram que o menino teria presenciado o momento em que o pai jogou o bebê no chão. Como a testemunha tem 16 anos, ela não foi ouvida na delegacia e o depoimento especial deverá ocorrer em sede judicial, em ambiente adequado.
Segundo a Polícia Civil, a ficha de pronto atendimento mencionada no boletim apontava hematoma subgaleal à direita e fratura de crânio. Por causa da internação em observação, o bebê ainda não havia sido encaminhado naquele momento para exame no IML (Instituto Médico Legal).
A autoridade policial determinou a lavratura da prisão em flagrante por lesão corporal em contexto de violência doméstica, inicialmente na forma tentada, sem prejuízo de reclassificação após análise indireta do prontuário médico. O boletim também informa que não foi arbitrada fiança e que houve representação pela conversão do flagrante em prisão preventiva, que foi atendida pela Justiça na audiência de custódia.
O caso foi registrado em Canas e segue sob apuração. A Justiça determinou também que a guarda do bebê fique sob responsabilidade da avó materna.