O pai acusado de arremessar um bebê de 3 meses ao chão foi preso em flagrante na cidade de Canas, no Vale do Paraíba. O caso foi registrado pela Polícia Civil na manhã de sábado (5).

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De acordo com a ocorrência, a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada para atender uma ocorrência em andamento no pronto-socorro municipal. No local, a equipe recebeu a informação de que a avó materna de um bebê de 3 meses relatou que o pai, de 27 anos, teria arremessado a criança ao solo.