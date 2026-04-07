07 de abril de 2026
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INFRAESTRUTURA

Túneis da Tamoios fecham hoje para manutenção e passagem de carga

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Tamoios
Serra Nova, Tamoios
Serra Nova, Tamoios

Os túneis da Rodovia Tamoios serão fechados nesta terça-feira (7) e quinta-feira (9) para manutenção noturna no Contorno Sul e na Serra Nova. As atividades, que tiveram início na segunda-feira (6), são para manutenção de rotina, especialmente após o grande fluxo de veículos durante o feriado de Páscoa.

O cronograma estabelece a interdição para o período das 22h às 6h do dia seguinte, visando não impactar o tráfego local. Durante o fechamento, o trânsito fluirá normalmente pela Serra Antiga, que operará com uma pista para cada sentido.

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Além disso, durante o período de manutenção, uma carga especial será transportada entre terça e quarta-feira pelo trecho de planalto (km 60), no sentido São Paulo. Todo o trecho será devidamente sinalizado para evitar transtornos aos motoristas.

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