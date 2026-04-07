Os túneis da Rodovia Tamoios serão fechados nesta terça-feira (7) e quinta-feira (9) para manutenção noturna no Contorno Sul e na Serra Nova. As atividades, que tiveram início na segunda-feira (6), são para manutenção de rotina, especialmente após o grande fluxo de veículos durante o feriado de Páscoa.

O cronograma estabelece a interdição para o período das 22h às 6h do dia seguinte, visando não impactar o tráfego local. Durante o fechamento, o trânsito fluirá normalmente pela Serra Antiga, que operará com uma pista para cada sentido.

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