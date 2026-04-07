Um homem foi encontrado morto às margens do rio Cambury, em São Sebastião, na segunda-feira (6).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento da ocorrência por volta das 15h30 junto à Polícia Civil e equipes de perícia.

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