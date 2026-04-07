07 de abril de 2026
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FATALIDADE

Homem é encontrado morto às margens de rio em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Homem encontrado morto no rio Cambury, São Sebastião
Homem encontrado morto no rio Cambury, São Sebastião

Um homem foi encontrado morto às margens do rio Cambury, em São Sebastião, na segunda-feira (6).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento da ocorrência por volta das 15h30 junto à Polícia Civil e equipes de perícia.

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Com aproximadamente 40 anos, a vítima ainda não foi identificada. Não há informações sobre as circunstâncias da morte.

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