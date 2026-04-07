07 de abril de 2026
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Furto de celulares na Adhemar de Barros acaba em prisão em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Celulares furtados serão devolvidos às vítimas em SJC
Celulares furtados serão devolvidos às vítimas em SJC

Dois homens envolvidos no furto de celulares na Avenida Adhemar de Barros foram presos na madrugada de segunda-feira (6).

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento pela região do Centro, identificaram os suspeitos com base nas características informadas na ocorrência.

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Em abordagem, foram encontrados com eles dois aparelhos celulares, produtos do crime.

Eles confessaram, foram presos e conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça. Os aparelhos foram recuperados para devolução às vítimas.

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