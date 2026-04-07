Dois homens envolvidos no furto de celulares na Avenida Adhemar de Barros foram presos na madrugada de segunda-feira (6).

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento pela região do Centro, identificaram os suspeitos com base nas características informadas na ocorrência.

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