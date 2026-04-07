Policiais militares do Comando Força, em patrulhamento pela Via Cambuí, em São José dos Campos, prenderam dois homens com uma motocicleta adulterada.

As prisões ocorreram por volta das 23h50 de segunda-feira (6), quando visualizaram os dois em uma motocicleta vermelha trafegando no contrafluxo e sem capacete.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp