07 de abril de 2026
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PLACA FALSA

Dupla conduz moto com placa falsa pela contramão em SJC e é presa

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homens foram presos na Via Cambuí com moto adulterada
Homens foram presos na Via Cambuí com moto adulterada

Policiais militares do Comando Força, em patrulhamento pela Via Cambuí, em São José dos Campos, prenderam dois homens com uma motocicleta adulterada.

As prisões ocorreram por volta das 23h50 de segunda-feira (6), quando visualizaram os dois em uma motocicleta vermelha trafegando no contrafluxo e sem capacete.

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A equipe identificou no veículo características semelhantes a um produto de furto de dias anteriores e intensificou buscas na região.

Os suspeitos foram abordados após breve perseguição, na Avenida João Rodolfo Castelli. Nada de ilícito foi localizado e ambos não tinham pendências criminais ou cíveis; porém, ao consultar os dados do veículo, verificou-se que havia alteração no emplacamento, que pertencia a outra motocicleta, além de o número do motor encontrar-se suprimido.

Diante dos fatos, os indivíduos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde foram indiciados pelo crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, permanecendo o condutor à disposição da Justiça.

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