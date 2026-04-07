07 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem arrasta mulher pelos cabelos em rua de Caçapava e é preso

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Pinus do Iriguassu, em Caçapava. A ocorrência foi registrada no domingo (5), quando policiais militares se deslocaram ao local para intervir em caso de agressão após acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

Ao chegar ao imóvel, a equipe encontrou o suspeito tentando derrubar o portão da casa da vítima para alcançá-la. Ela estava abrigada dentro do imóvel, após ter sido arrastada pelos cabelos pela via pública e agredida com chutes e socos.

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Com histórico criminal de desacato, homicídio e tráfico de drogas, o homem demonstrava comportamento agressivo e foi preso pelos crimes de Lesão Corporal (Art. 129, § 9º do Código Penal) e Violência Doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). Ele permanece à disposição da Justiça.

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