Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Pinus do Iriguassu, em Caçapava. A ocorrência foi registrada no domingo (5), quando policiais militares se deslocaram ao local para intervir em caso de agressão após acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

Ao chegar ao imóvel, a equipe encontrou o suspeito tentando derrubar o portão da casa da vítima para alcançá-la. Ela estava abrigada dentro do imóvel, após ter sido arrastada pelos cabelos pela via pública e agredida com chutes e socos.

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