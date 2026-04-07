Em apuração de uma denúncia anônima, policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram uma operação na região do Banhado, em São José dos Campos, na tarde de segunda-feira (6).
Segundo relatos, homens armados faziam tráfico de drogas dentro da comunidade.
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Durante as buscas, a equipe localizou uma bolsa escondida sob um banco de madeira. No interior da bolsa havia um simulacro de pistola, 12 porções de maconha, três tijolos de maconha, além de materiais para o preparo e venda de entorpecentes.
O material foi apreendido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária. Os responsáveis não foram localizados e ninguém foi preso.