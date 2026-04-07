Em apuração de uma denúncia anônima, policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram uma operação na região do Banhado, em São José dos Campos, na tarde de segunda-feira (6).

Segundo relatos, homens armados faziam tráfico de drogas dentro da comunidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp