A investigação sobre a morte de Agnaldo de Camargo, de 56 anos, ganhou novos elementos após a análise de imagens de câmeras de segurança no Residencial Flamboyant, em São José dos Campos.

O homem foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta segunda-feira (6), e o principal suspeito é o próprio primo.

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