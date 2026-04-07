A investigação sobre a morte de Agnaldo de Camargo, de 56 anos, ganhou novos elementos após a análise de imagens de câmeras de segurança no Residencial Flamboyant, em São José dos Campos.
O homem foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta segunda-feira (6), e o principal suspeito é o próprio primo.
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De acordo com a Polícia Civil, a vítima apresentava ferimentos causados por instrumento perfurante. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constataram o óbito no local, enquanto o Instituto de Criminalística realizou a perícia. O caso foi registrado como homicídio e está sob responsabilidade do 6º Distrito Policial.
Imagens colocam primo na cena do crime
Câmeras de segurança de imóveis vizinhos flagraram o primo da vítima, de 51 anos, em frente à residência por volta de 23h58 de domingo (5).
Já às 1h33 da madrugada de segunda-feira, o mesmo homem aparece deixando o local com uma mochila nas costas, trancando o portão e levando a chave da casa, comportamento considerado suspeito pelos investigadores.
Motivo pode ser senha bancária
Outro ponto que chama atenção na apuração é o possível desaparecimento de um cartão bancário da vítima. Segundo familiares, a senha estaria anotada na carteira de Agnaldo, o que levanta a hipótese de crime patrimonial associado ao homicídio.
O celular da vítima foi apreendido e será analisado para ajudar a esclarecer os últimos contatos e movimentações antes do crime.
Investigação segue
Apesar dos indícios, a Polícia Civil ainda não confirmou oficialmente a motivação. A linha de investigação considera a possibilidade de roubo seguido de morte, mas o caso segue registrado, até o momento, como homicídio.
Os investigadores aguardam laudos periciais e aprofundam a análise das imagens e dos dados do celular para esclarecer completamente o caso.