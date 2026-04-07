A morte do fazendeiro Pedro Dias de Camargo, de 37 anos, intriga a Polícia Civil e levanta uma pergunta central: quem matou o produtor rural encontrado executado dentro do próprio carro, em uma fazenda na zona rural de Silveiras, no Vale do Paraíba?

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O corpo foi localizado na madrugada de domingo (5), na Fazenda Morro Redondo, na estrada da Bocaina. A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais militares, que preservaram o local até a chegada da perícia.