A morte do fazendeiro Pedro Dias de Camargo, de 37 anos, intriga a Polícia Civil e levanta uma pergunta central: quem matou o produtor rural encontrado executado dentro do próprio carro, em uma fazenda na zona rural de Silveiras, no Vale do Paraíba?
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O corpo foi localizado na madrugada de domingo (5), na Fazenda Morro Redondo, na estrada da Bocaina. A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais militares, que preservaram o local até a chegada da perícia.
Segundo relato da companheira da vítima, Pedro saiu de casa na manhã de sábado (4) para trabalhar e manteve contato ao longo do dia. A última mensagem enviada por ele foi às 19h24, informando que retornaria para casa.
Horas depois, por volta das 22h, a mulher afirmou ter ouvido um barulho semelhante a um estrondo, mas não saiu para verificar. Já na manhã seguinte, ao estranhar a porteira fechada, que costumava ficar aberta, ela foi até o local e encontrou o carro do companheiro parado.
Ao se aproximar, viu Pedro com parte do corpo para fora do veículo, no lado do motorista, já sem vida e com um ferimento na cabeça.
Execução e indícios no local
De acordo com as primeiras análises da perícia, a vítima apresentava ao menos dois ferimentos, na cabeça e no braço esquerdo, possivelmente causados por disparos de arma de fogo de grosso calibre.
Um detalhe chamou a atenção dos investigadores: no bolso da camisa foram encontrados R$ 3.919 em dinheiro, o que pode afastar, inicialmente, a hipótese de latrocínio.
Por outro lado, uma pequena bolsa cinza com documentos pessoais e a chave do veículo não foram localizadas no interior do carro.
Ainda segundo a companheira, uma cerca do outro lado da estrada estava amarrada de forma incomum, como se alguém tivesse passado rapidamente pelo local.
Linhas de investigação
A mulher relatou à polícia que Pedro não tinha inimigos conhecidos, mas atuava na negociação de gado e tinha valores a receber. A polícia agora apura se essas transações podem ter relação com o crime.
O celular da vítima foi apreendido e será analisado para ajudar a esclarecer os últimos contatos e possíveis encontros antes da morte.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.
Investigação em andamento
O caso foi registrado como homicídio consumado de autoria desconhecida. Até o momento, ninguém foi preso.
A Polícia Civil segue com diligências na região rural de Silveiras para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.