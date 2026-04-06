06 de abril de 2026
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SUSPEITA DE TRÁFICO

Grávida de 5 meses é executada a tiros

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Freepik

Uma mulher grávida de cinco meses foi executada a tiros na noite deste sábado (4), na Vila Calafate, na Região Oeste de Belo Horizonte. A vítima foi identificada como Bianka Assis de Souza, de 32 anos.

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De acordo com informações da polícia, Bianka foi encontrada já sem vida na Rua Bimbarra, com diversas marcas de disparos pelo corpo.

Investigação aponta possível ligação com o tráfico

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e apura se há relação com o tráfico de drogas. Segundo informações preliminares, a vítima tinha registros anteriores ligados a esse tipo de ocorrência.

A região onde o homicídio aconteceu é conhecida pela atuação de organizações criminosas e pela venda de entorpecentes, o que reforça uma das linhas de investigação.

Familiares confirmaram gravidez

Ainda segundo o boletim de ocorrência, familiares relataram que Bianka estava grávida de aproximadamente cinco meses.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

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