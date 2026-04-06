Uma mulher grávida de cinco meses foi executada a tiros na noite deste sábado (4), na Vila Calafate, na Região Oeste de Belo Horizonte. A vítima foi identificada como Bianka Assis de Souza, de 32 anos.

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De acordo com informações da polícia, Bianka foi encontrada já sem vida na Rua Bimbarra, com diversas marcas de disparos pelo corpo.

Investigação aponta possível ligação com o tráfico