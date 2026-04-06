Uma mulher grávida de cinco meses foi executada a tiros na noite deste sábado (4), na Vila Calafate, na Região Oeste de Belo Horizonte. A vítima foi identificada como Bianka Assis de Souza, de 32 anos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com informações da polícia, Bianka foi encontrada já sem vida na Rua Bimbarra, com diversas marcas de disparos pelo corpo.
Investigação aponta possível ligação com o tráfico
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e apura se há relação com o tráfico de drogas. Segundo informações preliminares, a vítima tinha registros anteriores ligados a esse tipo de ocorrência.
A região onde o homicídio aconteceu é conhecida pela atuação de organizações criminosas e pela venda de entorpecentes, o que reforça uma das linhas de investigação.
Familiares confirmaram gravidez
Ainda segundo o boletim de ocorrência, familiares relataram que Bianka estava grávida de aproximadamente cinco meses.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
A Polícia Civil segue com as investigações para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.