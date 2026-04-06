Dois homens foram baleados em Queluz, na madrugada de domingo (5), e a Polícia Civil investiga a participação de dois adolescentes e um adulto nos crimes, registrados como homicídio e ato infracional análogo a homicídio, ambos tentados.

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Os crimes ocorreram na Praça Marechal Floriano, no Centro de Queluz, no começo da madrugada de domingo. As vítimas têm 18 e 30 anos e foram baleadas e socorridas à unidade de saúde.