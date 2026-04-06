Dois homens foram baleados em Queluz, na madrugada de domingo (5), e a Polícia Civil investiga a participação de dois adolescentes e um adulto nos crimes, registrados como homicídio e ato infracional análogo a homicídio, ambos tentados.
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Os crimes ocorreram na Praça Marechal Floriano, no Centro de Queluz, no começo da madrugada de domingo. As vítimas têm 18 e 30 anos e foram baleadas e socorridas à unidade de saúde.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítimas de 18 anos atingida no peito, já em remoção para a Santa Casa de Cruzeiro, sob risco de morte. No hospital, o baleado disse que estava no local com alguns amigos quando um adolescente saiu de um veículo não identificado e efetuou disparos, fugindo do local em seguida.
Os policiais informaram que o jovem não narrou qualquer desavença anterior com o adolescente. Contudo, segundo a PM, ambos residem em bairros rivais, o que pode ter sido o motivo do crime.
Bala perdida
O outro homem de 30 anos disse que estava tomando cerveja com um amigo quando foi atingido por um disparo, sem saber a origem, possivelmente um caso de "bala perdida". Ele foi atingido na mandíbula e a bala ficou alojada, mas sem risco de morte. O baleado foi atendido na Santa Casa de Queluz.
Os policiais militares informaram que se dirigiram ao local do crime onde havia um grande número de populares, mas não conseguiram encontrar testemunhas dos fatos, bem como não havia campo pericial.
A Polícia Militar apresentou um investigado de 38 anos após abordagem realizada em Cruzeiro, por suposto envolvimento na tentativa de homicídio em Queluz.
Segundo o policial, o automóvel conduzido pelo investigado teria levado os autores do crime até o local do evento, deixando a localidade em seguida. Com auxílio do COI (Centro de Operações Integradas) de Cruzeiro, os policiais localizaram o veículo e o apresentaram na delegacia.
A autoridade policial ouviu o depoimento do suspeito mediante gravação audiovisual, bem como apreendeu a camiseta usada pelo suspeito, além do veículo GM Onix e de seu telefone celular.
Os adolescentes suspeitos de participar da tentativa de homicídio também foram identificados e qualificados no boletim de ocorrência. Eles serão investigados.