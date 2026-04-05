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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem ignora protetiva, invade quarto da ex e é preso em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Caraguatatuba, após descumprir uma medida protetiva de urgência.

A ação ocorreu no último sábado (4), quando o suspeito invadiu a residência de sua ex-companheira, violando a ordem judicial que o impedia de se aproximar da vítima.

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No local, os agentes localizaram o homem em um dos quartos do imóvel. Ele foi abordado sem resistência e conduzido à delegacia, onde permanece preso e à disposição da Justiça.

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