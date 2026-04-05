Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Caraguatatuba, após descumprir uma medida protetiva de urgência.

A ação ocorreu no último sábado (4), quando o suspeito invadiu a residência de sua ex-companheira, violando a ordem judicial que o impedia de se aproximar da vítima.

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