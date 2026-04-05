O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos retoma as atividades nesta segunda-feira (6) com a oferta de 404 vagas de emprego.

As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e experiência, contemplando PCDs (Pessoas com Deficiência) e vagas de estágio para estudantes.

Os destaques são para os setores de serviços, telemarketing e construção civil.