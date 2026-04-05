O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos retoma as atividades nesta segunda-feira (6) com a oferta de 404 vagas de emprego.
As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e experiência, contemplando PCDs (Pessoas com Deficiência) e vagas de estágio para estudantes.
Os destaques são para os setores de serviços, telemarketing e construção civil.
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Painel de Vagas
Entre as centenas de vagas abertas, as posições com maior volume de oferta são:
- Telemarketing ativo: 250 vagas;
- Auxiliar de limpeza: 27 vagas;
- Motorista de caminhão (D/E): 18 vagas;
- Atendente de lanchonete: 15 vagas;
- Revestidor de concreto: 15 vagas;
- Pedreiro: 13 vagas;
- Ajudante de obras / Armador de ferros: 20 vagas (10 cada).
Há vagas técnicas e com exigência de formação, como:
- Especialista em Biomedicina;
- Enfermeiro(a);
- Técnico de Refrigeração;
- Técnico em Eletrotécnica;
- Eletricista;
- Mecânico e outras.
Inclusão e estágio
O setor de teleatendimento ativo lidera a oferta para PCD com 95 vagas exclusivas. Além disso, há postos na função de porteiro com duas vagas.
Para quem está na graduação, o PAT tem vaga de estágio na área de Engenharia Civil.
Como se candidatar
Para o encaminhamento à entrevista, é obrigatório apresentar Carteira de Trabalho, RG e CPF, além de comparecer presencialmente à sede do PAT, localizada na Praça Afonso Pena, 175, Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
O perfil do candidato deve ser compatível com o solicitado pela empresa. O PAT não cobra taxas e não realiza atendimentos por redes sociais