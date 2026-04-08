O MEC (Ministério da Educação) anunciou o lançamento de duas novas ferramentas digitais que visam democratizar o acesso ao conhecimento no Brasil: o MEC Livros e o MEC Idiomas.
As plataformas oferecem, de forma totalmente gratuita, um acervo de obras literárias e cursos de inglês e espanhol para toda a população.
Acesso gratuito
As iniciativas são parte da estratégia de digitalização do Governo Federal para promover a inclusão digital. O foco principal é oferecer recursos de alta qualidade sem custo para o usuário, utilizando a conta gov.br.
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A data oficial para a liberação dos aplicativos nas lojas virtuais ainda será confirmada.
MEC Livros
O MEC Livros surge como uma evolução do portal Domínio Público, que já oferece acesso gratuito a livros livres de direitos autorais ou licenciados, funcionando sob um sistema de empréstimo digital.
A plataforma reúne aproximadamente 8 mil títulos, desde clássicos da literatura nacional e internacional até obras contemporâneas. O usuário pode "pegar emprestado" um título por 14 dias, com possibilidade de renovação, para ler em computadores, tablets e smartphones.
MEC Idiomas
O MEC Idiomas é autoinstrucional. Inicialmente, a oferta é de inglês e espanhol, com conteúdos que abrangem todos os níveis de proficiência (A1 a C2), mas há possibilidade de ampliação para outros idiomas.
A plataforma já conta com 800 aulas separadas em módulos com exercícios e games. Há também testes de proficiência para que o aluno avalie seu nível de conhecimento gratuitamente. Outro recurso é a inteligência artificial, que tira dúvidas e auxilia na prática de conversação, além dos espaços de interação entre alunos.
Expansão digital
As novas ferramentas se juntam ao aplicativo MEC Enem, que oferece correção de redações por IA e simulados para estudantes do ensino médio. O pacote de serviços é um ecossistema digital de apoio ao estudante, de acesso gratuito e assíncrono, para reduzir as barreiras educacionais no país.
Para acessar ambos os serviços, quando disponíveis, o cidadão precisará realizar login usando uma conta oficial do Governo Federal (gov.br).