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EAD GRATUITO

MEC oferece cursos de idiomas e livros gratuitamente

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
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O MEC (Ministério da Educação) anunciou o lançamento de duas novas ferramentas digitais que visam democratizar o acesso ao conhecimento no Brasil: o MEC Livros e o MEC Idiomas.

As plataformas oferecem, de forma totalmente gratuita, um acervo de obras literárias e cursos de inglês e espanhol para toda a população.

Acesso gratuito 

As iniciativas são parte da estratégia de digitalização do Governo Federal para promover a inclusão digital. O foco principal é oferecer recursos de alta qualidade sem custo para o usuário, utilizando a conta gov.br.

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A data oficial para a liberação dos aplicativos nas lojas virtuais ainda será confirmada.

MEC Livros

O MEC Livros surge como uma evolução do portal Domínio Público, que já oferece acesso gratuito a livros livres de direitos autorais ou licenciados, funcionando sob um sistema de empréstimo digital.

A plataforma reúne aproximadamente 8 mil títulos, desde clássicos da literatura nacional e internacional até obras contemporâneas. O usuário pode "pegar emprestado" um título por 14 dias, com possibilidade de renovação, para ler em computadores, tablets e smartphones.

MEC Idiomas

O MEC Idiomas é autoinstrucional. Inicialmente, a oferta é de inglês e espanhol, com conteúdos que abrangem todos os níveis de proficiência (A1 a C2), mas há possibilidade de ampliação para outros idiomas.

A plataforma já conta com 800 aulas separadas em módulos com exercícios e games. Há também testes de proficiência para que o aluno avalie seu nível de conhecimento gratuitamente. Outro recurso é a inteligência artificial, que tira dúvidas e auxilia na prática de conversação, além dos espaços de interação entre alunos.

Expansão digital

As novas ferramentas se juntam ao aplicativo MEC Enem, que oferece correção de redações por IA e simulados para estudantes do ensino médio. O pacote de serviços é um ecossistema digital de apoio ao estudante, de acesso gratuito e assíncrono, para reduzir as barreiras educacionais no país.

Para acessar ambos os serviços, quando disponíveis, o cidadão precisará realizar login usando uma conta oficial do Governo Federal (gov.br).

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