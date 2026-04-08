O MEC (Ministério da Educação) anunciou o lançamento de duas novas ferramentas digitais que visam democratizar o acesso ao conhecimento no Brasil: o MEC Livros e o MEC Idiomas.

As plataformas oferecem, de forma totalmente gratuita, um acervo de obras literárias e cursos de inglês e espanhol para toda a população.

Acesso gratuito

As iniciativas são parte da estratégia de digitalização do Governo Federal para promover a inclusão digital. O foco principal é oferecer recursos de alta qualidade sem custo para o usuário, utilizando a conta gov.br.