A Polícia Militar prendeu um homem acusado de furtar mercadorias e coagir funcionários de um estabelecimento comercial em Caçapava.

A prisão ocorreu no sábado (4), por volta das 13h, e exigiu o emprego de força física devido à resistência à abordagem, inclusive com o uso de um cachorro. O suspeito foi liberado após o indiciamento.

Ocorrência

No local, os colaboradores do comércio relataram que o suspeito havia furtado fraldas anteriormente e, mediante coação, ameaçava praticar novos crimes.