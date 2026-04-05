A Polícia Militar prendeu um homem acusado de furtar mercadorias e coagir funcionários de um estabelecimento comercial em Caçapava.
A prisão ocorreu no sábado (4), por volta das 13h, e exigiu o emprego de força física devido à resistência à abordagem, inclusive com o uso de um cachorro. O suspeito foi liberado após o indiciamento.
Ocorrência
No local, os colaboradores do comércio relataram que o suspeito havia furtado fraldas anteriormente e, mediante coação, ameaçava praticar novos crimes.
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Ele havia fugido antes da chegada da polícia, mas foi localizado em patrulhamento nas proximidades.
Prisão
No momento da abordagem, o homem ofereceu resistência e o cachorro que o acompanhava avançou contra a equipe. Foi necessário o uso de força física moderada para contê-lo. Não houve feridos.
Nada de ilícito foi encontrado, mas as partes foram conduzidas ao Distrito Policial de Caçapava, onde ele foi indiciado pelos crimes de ameaça e resistência.
Após o registro da ocorrência e os procedimentos judiciais cabíveis, ele foi liberado e responderá ao processo em liberdade.