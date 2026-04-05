06 de abril de 2026
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PÁSCOA SEGURA

Páscoa: Homem é preso por furtar chocolates em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Chocolates apreendidos na operação Páscoa Segura
Chocolates apreendidos na operação Páscoa Segura

Um homem foi preso durante a Operação Páscoa Segura, em Caçapava, após furtar lojas na região central da cidade.

A prisão ocorreu no último sábado (4), quando a equipe policial foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para intervir em ocorrências de furto em andamento.

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O suspeito foi localizado e abordado com base nas características que coincidiam com as informações transmitidas via rádio.

Apreensão dos produtos e prisão

Representantes de duas lojas da região central reconheceram o homem como autor dos furtos e identificaram os produtos, várias barras de chocolate, encontrados com ele como pertencentes aos estabelecimentos.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial da Comarca de Caçapava, onde o caso foi registrado, e permanece preso à disposição da Justiça.

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