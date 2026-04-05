Um homem foi preso durante a Operação Páscoa Segura, em Caçapava, após furtar lojas na região central da cidade.

A prisão ocorreu no último sábado (4), quando a equipe policial foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para intervir em ocorrências de furto em andamento.

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