Um homem de 40 anos foi preso após matar a ex-sogra a facadas e ferir o ex-sogro durante um ataque dentro de uma residência. O crime, segundo a polícia, teria sido motivado pela recusa da ex-companheira em retomar o relacionamento. Após o ocorrido, o suspeito se entregou depois de negociação com equipes especializadas.
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O caso foi registrado em Guarulhos, na Grande São Paulo. A vítima fatal foi identificada como Célia, de 60 anos. O marido dela, de 67, também foi atingido e socorrido em estado grave para um hospital da região.
De acordo com relatos de moradores, o suspeito, identificado como Rodrigo Inocêncio da Costa, já havia feito ameaças à família anteriormente. Na noite do crime, ele foi até a casa dos ex-sogros sob o pretexto de pedir ajuda para reatar com a ex-mulher, com quem tem três filhos.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 21h. O homem permaneceu no interior do imóvel após o ataque e ameaçou tirar a própria vida, o que levou ao acionamento do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate).
Após negociação, o suspeito se rendeu e foi preso em flagrante. O caso será investigado pelas autoridades para apurar as circunstâncias e possíveis antecedentes de violência.