Um homem de 40 anos foi preso após matar a ex-sogra a facadas e ferir o ex-sogro durante um ataque dentro de uma residência. O crime, segundo a polícia, teria sido motivado pela recusa da ex-companheira em retomar o relacionamento. Após o ocorrido, o suspeito se entregou depois de negociação com equipes especializadas.

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O caso foi registrado em Guarulhos, na Grande São Paulo. A vítima fatal foi identificada como Célia, de 60 anos. O marido dela, de 67, também foi atingido e socorrido em estado grave para um hospital da região.