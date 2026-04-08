08 de abril de 2026
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VILA ABERNÉSSIA

Tarcísio libera R$ 11 milhões para construção de PS em Campos

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMCJ
Tarcísio de Freitas autorizou o repasse de financiamento da obra
Tarcísio de Freitas autorizou o repasse de financiamento da obra

Uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão vai viabilizar a construção do Pronto-Socorro da Vila Abernéssia.

Tarcísio de Freitas, durante visita à cidade com a Caravana 3D (desenvolvimento, diálogo e dignidade), assinou a autorização do repasse de R$ 11 milhões para o projeto. O valor será duplicado pelos cofres municipais.

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Novo pronto-socorro

A unidade será construída em um terreno doado pelo governo, localizado atrás do Mercado Municipal, e deve desafogar os atendimentos no complexo de saúde do Jardim Panorama, onde atualmente são acolhidos todos os casos de urgência e emergência.

A licitação será aberta em dois meses.

Hospital São Paulo

Além da construção do novo pronto-socorro, o Hospital São Paulo será reativado com 150 leitos, incluindo leitos de UTI.

Serão investidos cerca de R$ 40 milhões em reformas e equipamentos para que o local, fechado em 2016, volte a funcionar.

Investimentos em Saúde

Durante seu discurso, o governador ressaltou ações na área de saúde e afirmou que oito mil leitos já foram abertos no Vale, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira com o investimento de R$ 2,5 bilhões.

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