Uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão vai viabilizar a construção do Pronto-Socorro da Vila Abernéssia.

Tarcísio de Freitas, durante visita à cidade com a Caravana 3D (desenvolvimento, diálogo e dignidade), assinou a autorização do repasse de R$ 11 milhões para o projeto. O valor será duplicado pelos cofres municipais.

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Novo pronto-socorro