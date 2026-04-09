A Embraer anunciou nesta terça-feira (31) a conclusão bem-sucedida de uma intensa campanha de demonstração do KC-390 Millennium em clima extremo, na Suécia, na área militar do Campo de Testes de Vidsel.

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Segundo a Embraer, a operação “evidenciou o excepcional desempenho da aeronave em condições reais, destacando sua capacidade de operar na região do Ártico e em missões de Emprego de Combate Ágil (ACE, em inglês)”.