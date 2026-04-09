A Embraer anunciou nesta terça-feira (31) a conclusão bem-sucedida de uma intensa campanha de demonstração do KC-390 Millennium em clima extremo, na Suécia, na área militar do Campo de Testes de Vidsel.
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Segundo a Embraer, a operação “evidenciou o excepcional desempenho da aeronave em condições reais, destacando sua capacidade de operar na região do Ártico e em missões de Emprego de Combate Ágil (ACE, em inglês)”.
Durante os exercícios em clima de frio intenso, a tripulação acionou rapidamente os motores e sistemas da aeronave antes de realizar decolagens e pousos curtos.
O KC-390 Millennium também demonstrou sua capacidade de carregar e desembarcar rapidamente veículos pesados, como os veículos militares todo-terreno SISU GTT, mantendo espaço para o transporte de tropas e equipamentos adicionais.
“Esse desempenho confirma a eficiência e confiabilidade do KC-390 em condições reais para o seu emprego em missões que exigem alta capacidade logística, em ambientes austeros”, afirmou a fabricante brasileira.
Versatilidade
“O KC-390 Millennium demonstrou mais uma vez sua versatilidade e sua capacidade de realizar com sucesso as missões mais exigentes, sob as condições mais rigorosas, tudo com 100% de confiabilidade”, disse Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.
Segundo a Embraer, a aeronave destaca-se como a mais eficaz da sua categoria, projetada para executar missões complexas nos ambientes mais exigentes. Construído e projetado no século 21 para resistir às ameaças atuais e futuras, a aeronave multimissão de transporte militar de médio porte e reabastecimento em voo oferece desempenho superior, flexibilidade e excelente custo operacional. Suas capacidades incluem reabastecimento aéreo, emprego de combate ágil e resposta rápida em uma ampla gama de missões.