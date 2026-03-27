A relação da chef Anouk Migotto com a Serra da Mantiqueira ganhou forma em um documentário sensível e já disponível no YouTube. Produzido pela Arara.co, o primeiro episódio abre uma série que pretende apresentar a região a partir das histórias de quem vive, cria e transforma o território. O projeto é uma iniciativa da plataforma digital As Mantiqueiras.

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De acordo com Kicko Rocha, criador da série e responsável pelo conteúdo documental, a proposta é revelar a Mantiqueira por meio de seus personagens — entre eles, criadores, anfitriões e guardiões de saberes locais. A ideia, segundo ele, é ir além do mapa e mostrar a região como expressão cultural, traduzida pelas vivências e olhares de quem a habita.