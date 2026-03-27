A relação da chef Anouk Migotto com a Serra da Mantiqueira ganhou forma em um documentário sensível e já disponível no YouTube. Produzido pela Arara.co, o primeiro episódio abre uma série que pretende apresentar a região a partir das histórias de quem vive, cria e transforma o território. O projeto é uma iniciativa da plataforma digital As Mantiqueiras.
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De acordo com Kicko Rocha, criador da série e responsável pelo conteúdo documental, a proposta é revelar a Mantiqueira por meio de seus personagens — entre eles, criadores, anfitriões e guardiões de saberes locais. A ideia, segundo ele, é ir além do mapa e mostrar a região como expressão cultural, traduzida pelas vivências e olhares de quem a habita.
A escolha de Anouk para estrear a produção reflete exatamente esse propósito. Para Kicko, a trajetória da chef representa a essência da série ao unir identidade, gastronomia e uma conexão profunda com o território, evidenciando o lado humano por trás de cada história construída na região.
O time por trás do projeto As Mantiqueiras (@asmantiqueiras.oficial) reúne Kicko Rocha, Felipe Cogine, Paulo Henrique Sampaio e Arthur Moreira, que atuam nas áreas de criação, produção, estratégia e operações.
Intitulado “Donna Mantiqueira”, o episódio inicial acompanha a trajetória de Anouk Migotto, reconhecida por sua atuação na gastronomia regional. Entre a rotina exigente da cozinha e os momentos de introspecção, o documentário mostra o caminho da chef na construção de seus restaurantes — Donna Pinha, em Santo Antônio do Pinhal, e Casa Bambuí, em Campos do Jordão — além da relação próxima com produtores locais e a busca constante por propósito.
A produção também destaca o vínculo emocional da chef com sua profissão. Em um relato intimista, Anouk aponta que algumas histórias amadurecem em silêncio antes de serem compartilhadas. Para ela, cada prato carrega um processo que envolve tempo, aprendizados, perdas e encontros — elementos que dão significado ao que chega à mesa. O documentário estreia no dia 25 de março, às 19h, no canal oficial do projeto no YouTube.