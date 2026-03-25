O ex-presidente da Admap (Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas), Lauro da Silva, faleceu nesta terça-feira (24), aos 69 anos. Ele estava internado há três semanas no Hospital de Clínicas Sul, em São José dos Campos.

Lauro foi funcionário da General Motors e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos por três gestões (1997-2006). No sindicato, destacou-se na Secretaria de Cultura e Lazer e era conhecido por sua voz potente em locuções e eventos da categoria. Na política, foi candidato a vereador pelo PSTU em 2004 e gravou locuções para o programa eleitoral do partido em 2001.

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