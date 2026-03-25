Morreu na terça-feira (24), aos 72 anos, Sebastião Raimundo da Silva, conhecido como Tião da Zuleika, em São José dos Campos. A morte foi comunicada pela Paróquia São Francisco Xavier, que destacou a trajetória do fiel na comunidade religiosa.

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Segundo a paróquia, Tião era um membro ativo e atuava em diversas frentes de serviço, com destaque para a função de Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão. Ele também colaborava em pastorais e atividades comunitárias.