Morreu na terça-feira (24), aos 72 anos, Sebastião Raimundo da Silva, conhecido como Tião da Zuleika, em São José dos Campos. A morte foi comunicada pela Paróquia São Francisco Xavier, que destacou a trajetória do fiel na comunidade religiosa.
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Segundo a paróquia, Tião era um membro ativo e atuava em diversas frentes de serviço, com destaque para a função de Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão. Ele também colaborava em pastorais e atividades comunitárias.
Em nota, a igreja ressaltou o envolvimento de Tião com a vida religiosa local. “Participou com dedicação, fé e amor à Igreja”, diz o comunicado.
Velório e sepultamento
O velório acontece no Velório Municipal de São Francisco Xavier. O sepultamento está previsto para esta quarta-feira (25), às 16h, no cemitério municipal do distrito.
A paróquia também manifestou solidariedade aos familiares e amigos. “Unimo-nos em oração, pedindo a Deus que conceda o descanso eterno e o consolo neste momento de dor”, informou.
'Que Deus o receba'
Nas redes sociais, amigos prestaram suas homenagens. "Seu Sebastião era muito querido, muito cheio de Deus. Me ajudou muito quando eu estive em São Francisco Xavier. Que Deus o receba em sua casa e que a certeza da ressurreição seja nossa força e alegria. Descansa em paz Seu Sebastião", postou José Afonso Souza.
"Tião foi um grande servidor do Reino de Deus nas paróquias por onde passou, sobretudo em São Francisco Xavier. Na missa de hoje o colocarei nas minhas intenções. Meus sentimentos à sua família e à comunidade paroquia.. Muito obrigado Tião, servo bom e fiel que agora estará no mesmo lugar onde se encontra sua fiel companheira Zuleica", escreveu Magela dos Santos.
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