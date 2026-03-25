O Cuponomia, plataforma brasileira de cupons de desconto e cashback, anunciou a abertura de processos seletivos para reforçar suas operações, que já somam mais de 2 mil lojas parceiras.
Sediada em São José dos Campos, a startup oferece seis vagas imediatas para profissionais de diferentes níveis de senioridade, com modelos de trabalho que variam entre o remoto e o híbrido. Há também a possibilidade de inscrição para futuras posições por meio do banco de talentos.
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Vagas
A seleção busca talentos para setores estratégicos como tecnologia, comércio e finanças.
Confira as posições disponíveis para trabalho remoto:
- Analista de mídias pagas
- Designer gráfico
- Gestor de contas
- Product designer (Pleno)
- Product manager (Pleno)
Para atuação em modelo híbrido, está aberta a posição de analista financeiro
Além das vagas imediatas, a empresa mantém aberto um banco de talentos para profissionais que desejam ser considerados em futuras expansões da equipe.
Como se candidatar
Os interessados podem consultar os detalhes de cada posição e realizar a inscrição diretamente pelo link https://www.cuponomia.com.br/trabalhe-conosco.
Na página inicial, já é possível visualizar todas as vagas e ao clicar na função desejada, o candidato pode conhecer mais sobre as atividades e os requisitos específicos.