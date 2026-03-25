O Cuponomia, plataforma brasileira de cupons de desconto e cashback, anunciou a abertura de processos seletivos para reforçar suas operações, que já somam mais de 2 mil lojas parceiras.

Sediada em São José dos Campos, a startup oferece seis vagas imediatas para profissionais de diferentes níveis de senioridade, com modelos de trabalho que variam entre o remoto e o híbrido. Há também a possibilidade de inscrição para futuras posições por meio do banco de talentos.

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