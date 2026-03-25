26 de março de 2026
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OPORTUNIDADE

Start up de SJC tem vagas para trabalho remoto

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Empresa contrata para trabalho remoto
Empresa contrata para trabalho remoto

O Cuponomia, plataforma brasileira de cupons de desconto e cashback, anunciou a abertura de processos seletivos para reforçar suas operações, que já somam mais de 2 mil lojas parceiras.

Sediada em São José dos Campos, a startup oferece seis vagas imediatas para profissionais de diferentes níveis de senioridade, com modelos de trabalho que variam entre o remoto e o híbrido. Há também a possibilidade de inscrição para futuras posições por meio do banco de talentos.

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Vagas

A seleção busca talentos para setores estratégicos como tecnologia, comércio e finanças.

Confira as posições disponíveis para trabalho remoto:

  • Analista de mídias pagas
  • Designer gráfico
  • Gestor de contas
  • Product designer (Pleno)
  • Product manager (Pleno)

Para atuação em modelo híbrido, está aberta a posição de analista financeiro

Além das vagas imediatas, a empresa mantém aberto um banco de talentos para profissionais que desejam ser considerados em futuras expansões da equipe.

Como se candidatar

Os interessados podem consultar os detalhes de cada posição e realizar a inscrição diretamente pelo link https://www.cuponomia.com.br/trabalhe-conosco.

Na página inicial, já é possível visualizar todas as vagas e ao clicar na função desejada, o candidato pode conhecer mais sobre as atividades e os requisitos específicos.

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