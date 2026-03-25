A Eve Air Mobility, empresa subsidiária da Embraer, realizou em Gavião Peixoto (SP) um voo de demonstração do primeiro protótipo em escala real de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), popularmente conhecida como "carro viador". O voo, não tripulado, ocorreu nesta quarta-feira (25), na unidade da Embraer. OVALE acompanha o evento.

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O voo foi acompanhado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros do governo federal, militares e executivos da Eve e da Embraer.