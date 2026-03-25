A Eve Air Mobility, empresa subsidiária da Embraer, realizou em Gavião Peixoto (SP) um voo de demonstração do primeiro protótipo em escala real de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), popularmente conhecida como "carro viador". O voo, não tripulado, ocorreu nesta quarta-feira (25), na unidade da Embraer. OVALE acompanha o evento.
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O voo foi acompanhado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros do governo federal, militares e executivos da Eve e da Embraer.
Nesta manhã, a Embraer, a Saab e a FAB (Força Aérea Brasileira) apresentaram o primeiro caça supersônico Gripen produzido no Brasil, em Gavião Peixoto, unidade da Embraer também conhecida pela sigla GPX.
De acordo com a Eve, que fez o primeiro voo do "carro voador" em 19 de dezembro de 2025, os voos servem para testar a integração de sistemas essenciais da aeronave, como o conceito de fly-by-wire (sistema de controle de voo por computador) de quinta geração e os rotores dedicados exclusivamente ao voo vertical.
No voo, a aeronave fez o chamado hover flight, quando o equipamento permanece imóvel no ar sobre um ponto fixo no solo, mantendo altitude e posição constantes, exigindo precisão de controle para equilibrar sustentação e peso.
A partir de agora, a Eve irá expandir gradualmente os testes até atingir, com a aeronave, voos totalmente sustentados pelas asas (wingborne flight) durante o ano de 2026.