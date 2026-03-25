A morte do pintor Bruno Renam da Silva, de 39 anos, causou comoção entre familiares e amigos em São José dos Campos. Conhecido como “Brunão”, ele morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava a limpeza da calha de uma residência no bairro Jardim Nova Michigan.

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O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (25) pela Polícia Civil como morte suspeita e morte acidental.