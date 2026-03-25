A morte do pintor Bruno Renam da Silva, de 39 anos, causou comoção entre familiares e amigos em São José dos Campos. Conhecido como “Brunão”, ele morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava a limpeza da calha de uma residência no bairro Jardim Nova Michigan.
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O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (25) pela Polícia Civil como morte suspeita e morte acidental.
De acordo com o boletim de ocorrência, Bruno ajudava um colega em um imóvel na Rua Professora Maria José de Oliveira quando recebeu o choque elétrico. Após a descarga, ele caiu desacordado e foi socorrido ao Hospital da Vila, na região da Vila Industrial, mas não resistiu aos ferimentos.
Polícia investiga circunstâncias
A Polícia Civil requisitou exame necroscópico ao Instituto Médico-Legal (IML), que deverá apontar as causas exatas da morte. As circunstâncias do acidente ainda serão analisadas.
A comunicação do óbito foi feita por uma familiar, que compareceu à Central de Polícia Judiciária, mas não conseguiu prestar depoimento detalhado devido ao estado emocional.
Comoção nas redes sociais
A morte do pintor gerou uma série de homenagens nas redes sociais. Amigos e familiares lamentaram a perda e destacaram a trajetória de Bruno.
“Não dá para acreditar. Que esteja em um bom lugar. Meus pêsames à família”, escreveu um amigo. Outro comentou: “Parceiro desde a infância. Que Deus conforte o coração de todos”.
Também houve manifestações de parentes. “Só lembranças boas. Deus o tenha”, publicou um primo. Em outra mensagem, um familiar lamentou a coincidência com uma data especial: “Hoje íamos comemorar o aniversário do seu filho”.