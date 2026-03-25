O primeiro caça Gripen produzido no Brasil foi apresentado nesta quarta-feira (25), na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP). OVALE acompanha o evento.
A solenidade contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros do governo federal, militares e executivos da Embraer e da Saab, produtora do Gripen.
O brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica, disse que o caça supersônico Gripen é a "mais poderosa arma de combate incorporada à Força Aérea brasileira".