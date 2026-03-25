Uma colisão entre dois carros foi registrada no cruzamento da rua Haiti com a Rua Rosário, em frente ao Shopping Oriente, na região do Jardim América, em São José dos Campos.

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De acordo com as informações apuradas, não houve registro de vítimas graves.