26 de março de 2026
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ACIDENTE

Colisão entre carros é registrada no Jardim América, em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Carro capotou na região sul de São José
Carro capotou na região sul de São José

Uma colisão entre dois carros foi registrada no cruzamento da rua Haiti com a Rua Rosário, em frente ao Shopping Oriente, na região do Jardim América, em São José dos Campos.

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De acordo com as informações apuradas, não houve registro de vítimas graves.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), agentes de mobilidade urbana e a Polícia Militar foram acionados e estiveram no local para prestar atendimento e realizar o registro da ocorrência.

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