Um homem com vasto histórico criminal, procurado pela Justiça por tráfico de drogas, foi preso em São José dos Campos.
A prisão ocorreu na segunda-feira (23), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na rua José Caetano Clemente.
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Ele foi abordado em atitude suspeita e com a consulta aos sistemas, constatou-se mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, além de outras passagens criminais por ameaça, roubo, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e tráfico de drogas.
Conduzido à Central de Polícia Judiciária, permaneceu preso e à disposição da Justiça.