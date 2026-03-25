Um homem com vasto histórico criminal, procurado pela Justiça por tráfico de drogas, foi preso em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na segunda-feira (23), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na rua José Caetano Clemente.

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