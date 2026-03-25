26 de março de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Com vasto histórico criminal, procurado do tráfico é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem com vasto histórico criminal, procurado pela Justiça por tráfico de drogas, foi preso em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na segunda-feira (23), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na rua José Caetano Clemente.

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Ele foi abordado em atitude suspeita e com a consulta aos sistemas, constatou-se mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, além de outras passagens criminais por ameaça, roubo, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e tráfico de drogas.

Conduzido à Central de Polícia Judiciária, permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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