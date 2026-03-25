26 de março de 2026
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MEU PET FELIZ

CCZ de SJC ganha solários e ampliação da área do canil e gatil

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Claudio Vieira
CCZ terá solários para os pets
CCZ terá solários para os pets

A Prefeitura de São José dos Campos iniciou, nesta quarta-feira (25), as obras de reforma e ampliação do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). O projeto prevê o acréscimo de 100 metros quadrados de área construída para a melhoria do atendimento e ampliação da estrutura de acolhimento dos animais no canil e gatil.

Serão implantadas áreas planejadas para que os pets tenham acesso à luz solar e ventilação natural, denominadas solários.

Esses espaços são fundamentais para a saúde física e emocional dos animais enquanto permanecem no centro.

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Meu Pet Feliz

A iniciativa integra o programa Meu Pet Feliz, que promove a adoção responsável de cães e gatos resgatados. Desde 2021, cerca de 500 animais foram adotados por meio da plataforma, que disponibiliza pets já castrados, vacinados e microchipados.

O programa também oferece serviços gratuitos à população, como castração e vacinação antirrábica sem necessidade de agendamento no próprio CCZ.

Além do acolhimento, o CCZ mantém sua atuação no recolhimento de animais sem tutores que ofereçam riscos à saúde pública e na fiscalização da Lei da Focinheira (Lei Municipal nº 10.807/2023). A prefeitura reforça que maus-tratos e abandono são crimes e devem ser denunciados imediatamente à Polícia Militar (190) ou à Polícia Ambiental (12 3911-1900).

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