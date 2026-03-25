A Prefeitura de São José dos Campos iniciou, nesta quarta-feira (25), as obras de reforma e ampliação do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). O projeto prevê o acréscimo de 100 metros quadrados de área construída para a melhoria do atendimento e ampliação da estrutura de acolhimento dos animais no canil e gatil.
Serão implantadas áreas planejadas para que os pets tenham acesso à luz solar e ventilação natural, denominadas solários.
Esses espaços são fundamentais para a saúde física e emocional dos animais enquanto permanecem no centro.
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Meu Pet Feliz
A iniciativa integra o programa Meu Pet Feliz, que promove a adoção responsável de cães e gatos resgatados. Desde 2021, cerca de 500 animais foram adotados por meio da plataforma, que disponibiliza pets já castrados, vacinados e microchipados.
O programa também oferece serviços gratuitos à população, como castração e vacinação antirrábica sem necessidade de agendamento no próprio CCZ.
Além do acolhimento, o CCZ mantém sua atuação no recolhimento de animais sem tutores que ofereçam riscos à saúde pública e na fiscalização da Lei da Focinheira (Lei Municipal nº 10.807/2023). A prefeitura reforça que maus-tratos e abandono são crimes e devem ser denunciados imediatamente à Polícia Militar (190) ou à Polícia Ambiental (12 3911-1900).