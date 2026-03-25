A Prefeitura de São José dos Campos iniciou, nesta quarta-feira (25), as obras de reforma e ampliação do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). O projeto prevê o acréscimo de 100 metros quadrados de área construída para a melhoria do atendimento e ampliação da estrutura de acolhimento dos animais no canil e gatil.

Serão implantadas áreas planejadas para que os pets tenham acesso à luz solar e ventilação natural, denominadas solários.

Esses espaços são fundamentais para a saúde física e emocional dos animais enquanto permanecem no centro.