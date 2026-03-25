O brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica, disse que o caça supersônico Gripen é a "mais poderosa arma de combate incorporada à Força Aérea brasileira".
O primeiro caça Gripen produzido no Brasil foi apresentado nesta quarta-feira (25), na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP). A solenidade contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros do governo federal, militares e executivos da Embraer e da Saab, produtora do Gripen.
"Testemunhamos um momento que transcende a apresentação, mas uma decisão estratégia que coloca o Brasil na vanguarda da aviação de defesa. São momentos decisivos na história do Brasil", disse Damasceno.
Segundo ele, a escolha do Gripen em 2013 foi "estratégica, permitindo ao Brasil ultrpassar a fronteira tecnológica que poucos países têm acesso".
"Atingimos os objetivos do programa, como a autonomia produtiva e a capacidade de garantir a defesa do país. Gripen é a arma de combate mais poderosa incorporada à frota nacional. Marco histórico dessa primeira aeronave atesta o ineditismo do nosso país, consolidando a liderança regional de produção dessa aeronave. Capacidade de inovar do país", afirmou o comandante da Aeronáutica.
Damasceno ainda disse que a "Embraer é um orgulho para o país. Vivemos o desafio de 2023, com a missão de retomar o desenvolvimento do país. Caças são uma conquista do Brasil".