O brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica, disse que o caça supersônico Gripen é a "mais poderosa arma de combate incorporada à Força Aérea brasileira".

O primeiro caça Gripen produzido no Brasil foi apresentado nesta quarta-feira (25), na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP). A solenidade contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros do governo federal, militares e executivos da Embraer e da Saab, produtora do Gripen.

"Testemunhamos um momento que transcende a apresentação, mas uma decisão estratégia que coloca o Brasil na vanguarda da aviação de defesa. São momentos decisivos na história do Brasil", disse Damasceno.