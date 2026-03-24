A engenheira Poliana Frigi, de 27 anos, afirmou que a abordagem feita por uma funcionária de uma unidade da academia John Boy, em São José dos Campos, incluiu a alegação de que o uso de top durante o treino poderia representar um “risco à segurança”.

O caso, revelado por OVALE, ganhou repercussão nas redes sociais, segue gerando debate (ler aqui).

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