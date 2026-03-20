O Grupo Nexus preparou mais uma importante ação de relacionamento e desenvolvimento empresarial: a ida de aproximadamente 80 integrantes do grupo para a Expo Revestir 2026, considerada a maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina.
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A iniciativa reforça o propósito do Nexus de estimular conexões estratégicas, atualização de mercado e geração de negócios entre empresários e profissionais do setor da construção e arquitetura. Durante a visita, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer tendências, lançamentos, novas tecnologias e soluções inovadoras apresentadas por grandes marcas nacionais e internacionais.
A presença do grupo na feira também fortalece o papel do Nexus como plataforma de relacionamento e desenvolvimento empresarial, promovendo a troca de experiências entre os participantes e aproximando o grupo das principais novidades do mercado.
Para o grupo Nexus a proposta é proporcionar um momento de imersão no que há de mais atual no setor, além de fomentar networking qualificado e novas oportunidades comerciais.