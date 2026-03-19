A Praça do Quartel, em Pindamonhangaba, recebe neste sábado (21) a 18ª edição do Circuito Sesc de Artes.
A programação conta com atividades e espetáculos gratuitos, além de um passeio histórico pelo município com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e ocupar os espaços públicos com vivências artísticas para todas as idades.
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"Walking Tour"
Para dar início às atividades, às 14h, o Departamento de Turismo promove o passeio guiado “Entre ruas e histórias: um passeio pelo centro histórico”. Durante o roteiro, o público percorrerá marcos como o Museu Dom Pedro I e Dona Leopoldina, a Igreja Matriz e o Palacete 10 de Julho. Com duração de duas horas, o trajeto reforça a importância da cidade na herança do ciclo do café. O ponto de encontro é o mapa turístico da Praça do Quartel.
Programação Artística
A partir das 16h, a praça recebe uma programação que abrange diversas linguagens artísticas.
- Circo e Espetáculo: A Caravana Gigantes Sonhadores apresenta um cortejo cênico-musical com pernas de pau e ritmos africanos e caiçaras. Já o ilusionista Everton Machado apresenta a intervenção "Iludidamente", unindo mágica e comédia.
- Música: O DJ ADJ promove a discotecagem. A cantora Luana Bayô apresenta o show "Celebração da Cultura Negra" com clássicos do samba e do jongo.
- Literatura e Oficinas: O grupo Paraytinga em Cena faz a leitura mediada "Assombrachita", explorando lendas brasileiras. Nas artes visuais, o público aprenderá a confeccionar cataventos de papel com a artista Elisa Tchami.
- Cinema Imersivo: A animação "80 Anos de História: Um Sesc pra chamar de seu" oferece uma experiência interativa sobre a trajetória da instituição.
Em caso de chuva, o público deve consultar o site oficial para possíveis alterações de local.
Novidades
Uma das grandes novidades de 2026 é o projeto Mala de Livros. Pindamonhangaba receberá um acervo de cerca de 70 títulos. Os livros permanecerão na cidade por três meses em instituições parceiras, podendo ser acessados gratuitamente pela população.
Pela primeira vez, a Loja Sesc também estará presente, oferecendo livros, CDs e produtos exclusivos da instituição.
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