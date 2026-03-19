A Praça do Quartel, em Pindamonhangaba, recebe neste sábado (21) a 18ª edição do Circuito Sesc de Artes.

A programação conta com atividades e espetáculos gratuitos, além de um passeio histórico pelo município com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e ocupar os espaços públicos com vivências artísticas para todas as idades.

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"Walking Tour"