Tremembé recebe o evento "Pedal da Causa Autista", uma iniciativa que une esporte à conscientização e respeito às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

A atividade promove um circuito de ciclismo numa manhã de integração e solidariedade, marcada para dia 29 de março.

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