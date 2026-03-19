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CONSCIENTIZAÇÃO TEA

'Pedal da Causa Autista' promove inclusão e sorteios em Tremembé

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik
Imagem ilustrativa
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Tremembé recebe o evento "Pedal da Causa Autista", uma iniciativa que une esporte à conscientização e respeito às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

A atividade promove um circuito de ciclismo numa manhã de integração e solidariedade, marcada para dia 29 de março.

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Programação

O evento é realizado pela Prefeitura de Tremembé em parceria com o MOA (Movimento Orgulho Autista).

A concentração terá início às 8h, na Praça da Estação. O roteiro do pedal seguirá à Serrinha do Maracaibo, com o retorno programado para o Casarão nº 1.

Para participar, o investimento é de R$ 25. Crianças são isentas de taxa.

Prêmios e Inclusão

Os inscritos concorrerão a diversos brindes e ao sorteio de uma bicicleta.

Quem não for para a trilha pode garantir sua participação apenas para o café e os sorteios, que serão realizados no Casarão nº 1.

Mais informações no site oficial da Prefeitura.

 

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