Tremembé recebe o evento "Pedal da Causa Autista", uma iniciativa que une esporte à conscientização e respeito às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).
A atividade promove um circuito de ciclismo numa manhã de integração e solidariedade, marcada para dia 29 de março.
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Programação
O evento é realizado pela Prefeitura de Tremembé em parceria com o MOA (Movimento Orgulho Autista).
A concentração terá início às 8h, na Praça da Estação. O roteiro do pedal seguirá à Serrinha do Maracaibo, com o retorno programado para o Casarão nº 1.
Para participar, o investimento é de R$ 25. Crianças são isentas de taxa.
Prêmios e Inclusão
Os inscritos concorrerão a diversos brindes e ao sorteio de uma bicicleta.
Quem não for para a trilha pode garantir sua participação apenas para o café e os sorteios, que serão realizados no Casarão nº 1.